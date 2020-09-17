В ВОЗ обеспокоены масштабами инфицирования коронавирусом в Европе

Нынешние масштабы коронавируса в Европе не могут не вызывать беспокойства, заявил в четверг глава европейского департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Хотя цифры (случаев коронавируса в сентябре - ИФ) отражают более крупный охват тестированием, они также демонстрируют тревожный уровень передачи вируса в регионе", - приводят западные СМИ его слова, сказанные на пресс-конференции.

При этом в ВОЗ заявили, что не намерены менять рекомендаций по поводу 14-дневного карантина для всех, кто мог подвергнуться заражению коронавирусом. В то же время Клюге отметил, что, хотя сама концепция карантина должна сохраняться, ее следует "непрерывно адаптировать".

СМИ напоминают, что Франция ранее сократила рекомендуемый срок самоизоляции до семи дней, Великобритания и Ирландия - до 10 дней, и еще несколько европейских стран рассматривают подобные шаги.

По данным СМИ, 53 стран-членов европейского департамента ВОЗ ранее зафиксировали почти 5 млн случаев коронавируса при более чем 227 тыс. летальных исходах.

Тем временем, число ежедневно выявляемых случаев в регионе колеблется между 40 тыс. и 50 тыс. при том, что прежний пик - 43 тыс. случаев - были зафиксирован 1 апреля. Одновременно с тем во многих странах серьезно возросли масштабы тестирования.

Новый рекорд с выявлением случаев коронавируса в регионе пришелся на 11 сентября - примерно 54 тыс.