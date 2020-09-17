Банк Англии ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 0,1%, не изменил объем программы выкупа активов

Банк Англии по итогам сентябрьского заседания в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, говорится в пресс-релизе ЦБ.

Британский ЦБ также принял решение оставить объем программы выкупа гособлигаций на уровне 745 млрд фунтов, говорится в заявлении Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC).