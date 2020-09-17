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Макроэкономика 17.09.2020 18:06

Банк Англии ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 0,1%, не изменил объем программы выкупа активов

Банк Англии по итогам сентябрьского заседания в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, говорится в пресс-релизе ЦБ.

Британский ЦБ также принял решение оставить объем программы выкупа гособлигаций на уровне 745 млрд фунтов, говорится в заявлении Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЦБ, СТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]