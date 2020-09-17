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ТЭК 17.09.2020 18:17

В Саудовской Аравии нашли месторождения урана, достаточные для работы над ядерной программой - СМИ

Запасы урана на месторождениях Саудовской Аравии оцениваются примерно в 90 тыс. тонн, и этого достаточно для работы над ядерной программой, пишет газета The Guardian со ссылкой на доклад, с которым удалось ознакомиться журналистам.

"Публикация таких данных усилит беспокойство по поводу того, что Эр-Рияд может быть заинтересован в работе над программой по созданию ядерного оружия", - пишет газета.

Доклад подготовили геологи из Китая, работавшие в течение года на территории Саудовской Аравии в рамках соглашения двух сторон о сотрудничестве в области ядерной энергетики. В итоге им удалось обнаружить как минимум три месторождения, расположенные в центральной части страны и на северо-западе.

Они оценили запасы урана на этих месторождениях примерно в 90 тыс. тонн. Отмечается, что эта оценка - примерная, и должна быть уточнена, для этого требуются дополнительные исследования.

Со своей стороны издание пишет, что такого количества урана Саудовской Аравии хватит для получения ядерного топлива для реакторов, а его излишки страна сможет экспортировать.

Эксперты, с которыми разговаривали журналисты из The Guardian, заявили, что, если Саудовская Аравия сможет добывать достаточное количество урана внутри страны, а не полагаться на иностранных поставщиков, это может дать ей толчок для создания собственной ядерной программы.

Газета также отмечает, что точность представленных в докладе данных ей проверить не удалось. Он составлен Пекинским научно-исследовательским институтом геологии урана и Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC) в сотрудничестве с Саудовской геологической службой.

Согласно представленной в нем информации, Китай начал работы в 2017 году на девяти различных участках, которые определены как перспективные урановые месторождения, и завершил их в конце прошлого года.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, УРАН, ЗАПАСЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]