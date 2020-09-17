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Дальнее зарубежье 17.09.2020 18:43

Джонсон: ужесточение ограничительных мер необходимо для снижения масштаба второй волны коронавируса в Британии

Британским властям придется предпринять дополнительные меры с целью снизить мощь второй волны коронавируса в стране, заявил газете The Sun премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Мы можем обуздать это сейчас, остановить разрастание, предотвратить всплеск, положить конец второму горбу (коронавируса - ИФ), сгладить горб", - сказал он, уподобив две волны коронавируса двугорбому верблюду.

"Чего я не хочу делать, так это закрывать целые сектора экономики", - отметил премьер.

При этом он выступил в защиту мер, объявленных в понедельник, которые требуют от жителей Англии не собираться в группы больше шести человек.

Он подчеркнул, что единственный способ нормально провести будущие рождественские праздники - "это быть жесткими сейчас".

Между тем, детали новых возможных общенациональных контрмер, отмечают западные СМИ, остаются неясными. Поступала информация, что речь идет об ограничении работы ресторанов и пабов до 22:00.

Тем временем, в четверг власти Великобритании объявили о новых ограничениях на северо-востоке Англии, включая города Сандерленд и Ньюкасл: жителям, в частности, запрещено принимать друзей и родственников у себя дома, пабы и бары обязаны закрываться в 22:00.

В свою очередь агентство Associated press (AP) отмечает, что оппозиция в данный момент активно критикует Джонсона за реакцию на эпидемиологический кризис, причем предметом особого беспокойства является нехватка диагностирующих коронавирус тестов - ключевого элемента контроля над распространением вируса.

Согласно информации AP, накануне были выявлены 3 991 случаев коронавируса - против 3105 случаев днем ранее. Подобный уровень инфицирования не фиксировался с конца мая.

По различным данным, за время эпидемии в Британии скончались от 42 тыс. до 58 тыс. инфицированных коронавирусом.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, КОНТРМЕРЫ, УЖЕСТОЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]