ЮАР открывает границы для иностранных туристов 1 октября, но с ограничениями

Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил об открытии границ 1 октября, с этой даты республику смогут посетить иностранные туристы из стран с невысоким уровнем заражений COVID-19, сообщает портал Travel off Path.
"В ЮАР 1 октября перезапускается международный туризм, а граждане республики смогут выехать за рубеж в другие страны. Мы будем постепенно ослаблять ограничения на международные поездки", - сказал Рамафоса.
Между тем, президент подчеркнул, что туристы из стран с высокими показателями заражений коронавирусом не смогут посетить ЮАР в ближайшее время. Точный список стран, откуда въезд разрешен, пока не опубликован.
По его словам, иностранцы, прибывшие в один из трех аэропортов страны (в Йоханнесбурге, Кейптауне, Дурбане), обязаны предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа до вылета. Если у пассажира нет при себе справки, то он должен соблюдать двухнедельный карантин.
"У всех пассажиров, независимо от того, есть ли у них справка или нет, будет измеряться температура. Если у кого-то проявились симптомы коронавируса, то он должен будет сдать дополнительный тест и соблюсти двухнедельный карантин, если результаты будут положительными", - пояснил Рамафоса.
Также все прибывающие в ЮАР должны будут загрузить специальное приложение на смартфоны, чтобы отслеживать контакты с любыми людьми.
Как отмечает портал, несмотря на множество послаблений, туристам необходимо соблюдать ряд ограничений, чтобы избежать распространение коронавируса. Среди них - ношение масок во всех общественных местах, соблюдение комендантского часа, собираться можно группами не более 250 человек в помещении, не более 500 на улице, продажа алкоголя разрешена только с понедельника по пятницу (с 9:00 до 17:00).
В свою очередь, все гостиницы будут открыты с соблюдением мер эпидемиологической безопасности и социального дистанцирования, пляжи, заповедники и другие природные достопримечательности будут открыты, разрешена организация экскурсий для туристов.
Как отмечает портал, ежегодно ЮАР посещают около 17 млн туристов, открытие границ играет очень важную роль для турбизнеса республики.
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