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Дальнее зарубежье 17.09.2020 19:10

ЮАР открывает границы для иностранных туристов 1 октября, но с ограничениями

Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил об открытии границ 1 октября, с этой даты республику смогут посетить иностранные туристы из стран с невысоким уровнем заражений COVID-19, сообщает портал Travel off Path.

"В ЮАР 1 октября перезапускается международный туризм, а граждане республики смогут выехать за рубеж в другие страны. Мы будем постепенно ослаблять ограничения на международные поездки", - сказал Рамафоса.

Между тем, президент подчеркнул, что туристы из стран с высокими показателями заражений коронавирусом не смогут посетить ЮАР в ближайшее время. Точный список стран, откуда въезд разрешен, пока не опубликован.

По его словам, иностранцы, прибывшие в один из трех аэропортов страны (в Йоханнесбурге, Кейптауне, Дурбане), обязаны предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа до вылета. Если у пассажира нет при себе справки, то он должен соблюдать двухнедельный карантин.

"У всех пассажиров, независимо от того, есть ли у них справка или нет, будет измеряться температура. Если у кого-то проявились симптомы коронавируса, то он должен будет сдать дополнительный тест и соблюсти двухнедельный карантин, если результаты будут положительными", - пояснил Рамафоса.

Также все прибывающие в ЮАР должны будут загрузить специальное приложение на смартфоны, чтобы отслеживать контакты с любыми людьми.

Как отмечает портал, несмотря на множество послаблений, туристам необходимо соблюдать ряд ограничений, чтобы избежать распространение коронавируса. Среди них - ношение масок во всех общественных местах, соблюдение комендантского часа, собираться можно группами не более 250 человек в помещении, не более 500 на улице, продажа алкоголя разрешена только с понедельника по пятницу (с 9:00 до 17:00).

В свою очередь, все гостиницы будут открыты с соблюдением мер эпидемиологической безопасности и социального дистанцирования, пляжи, заповедники и другие природные достопримечательности будут открыты, разрешена организация экскурсий для туристов.

Как отмечает портал, ежегодно ЮАР посещают около 17 млн туристов, открытие границ играет очень важную роль для турбизнеса республики.

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Тэги: ЮАР, КОРОНАВИРУС, ТУРИЗМ, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]