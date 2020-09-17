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Транспорт и связь 17.09.2020 19:23

Авиакомпания Emirates включит кошерные блюда собственного производства в бортовое меню

Авиакомпания Emirates включит в бортовое меню кошерные блюда собственного производства, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление компании.

"С учетом последних событий (нормализации отношений Израиля и ОАЭ - ИФ) мы ожидаем, что спрос на кошерную пищу в ОАЭ и регионе будет быстро расти", - говорится в заявлении главы кейтеринговой компании Emirates Flight Catering Саида Мохаммеда.

В Emirates ранее предлагали кошерное питание, которое поставляли через аутсорсинг, но теперь компания намерена создать собственное предприятие по производству кошерного питания. Оно, как ожидается, будет запущено в эксплуатацию к январю 2021 года.

В сентябре ОАЭ и Бахрейн подписали соглашение о нормализации отношений с Израилем.

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Тэги: ОАЭ, ИЗРАИЛЬ, АВИАКОМПАНИЯ, ПИТАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]