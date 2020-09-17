Авиакомпания Emirates включит кошерные блюда собственного производства в бортовое меню

Авиакомпания Emirates включит в бортовое меню кошерные блюда собственного производства, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление компании.
"С учетом последних событий (нормализации отношений Израиля и ОАЭ - ИФ) мы ожидаем, что спрос на кошерную пищу в ОАЭ и регионе будет быстро расти", - говорится в заявлении главы кейтеринговой компании Emirates Flight Catering Саида Мохаммеда.
В Emirates ранее предлагали кошерное питание, которое поставляли через аутсорсинг, но теперь компания намерена создать собственное предприятие по производству кошерного питания. Оно, как ожидается, будет запущено в эксплуатацию к январю 2021 года.
В сентябре ОАЭ и Бахрейн подписали соглашение о нормализации отношений с Израилем.
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