Австрия с понедельника вновь ужесточает меры против коронавируса

Австрия с понедельника вновь ужесточает общественные ограничения для подавления коронавируса, как заявил канцлер Себастьян Курц, с понедельника частные мероприятия в помещении можно будет проводить численностью не более 10 человек.

"В последнее время рост заражения инфекцией прослеживается в первую очередь в помещениях и в результате личных контактов", - заявил Курц в четверг, его заявление в прямом эфире транслировал немецкой телеканал Welt.

Исключения для частных мероприятий будут составлять только похороны и религиозные мероприятия, в личных квартирах не запрещено, но рекомендовано собираться не более 10 человек. В ресторанах за одним столом можно будет сидеть также максимум десятерым, есть и пить можно будет только сидя, стоять за барной стойкой будет запрещено.

Кроме этого, с понедельника во всех общественных местах в Австрии нужно будет носить маски.

В Австрии в последние дни вновь наблюдается рост числа зараженных коронавирусом, за минувшие 24 часа число заразившихся выросло на 876 человек. Больше всего зараженных - в Тироле, Вене и федеральной земле Форальберг.