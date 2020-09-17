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СНГ 17.09.2020 20:12

Минск считает резолюцию Европарламента агрессивной и неконструктивной

Официальный Минск расценил резолюцию Европарламента по ситуации в Белоруссии как носящую агрессивный характер и не содержащую конструктивных предложений.

"Документ носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса. Даже, если бы и хотелось, то опереться в нем не на что. Анализ просто подменен набором эмоциональных предложений, притом таких, что "кто в лес, кто по дрова", и призывает в никуда", - говорится в комментарии МИД Белоруссии в четверг.

Во внешнеполитическом ведомстве выразили разочарование тем, как Европарламент, "позиционирующий себя в качестве серьезной, объективной и демократичной структуры, не смог найти в себе политической воли заглянуть дальше своего носа, преодолеть однобокость и не стать заложником расхожих штампов".

"К сожалению, мы также убедились в непонимании происходящих в Беларуси процессов и абсолютной оторванности от реалий, за что данный орган часто критикуют граждане внутри самого ЕС", - констатировали в МИД.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве полагают, что "европарламентариям не помешали бы минимальные знания международного права и уважение суверенитета других стран". "Эти качества гораздо лучше способствуют подлинному прогрессу в межгосударственных отношениях, нежели продемонстрированное желание ультимативно навязывать свое мнение, править миром или хотя бы всей Евразией", - подчеркнули в министерстве.

В МИД считают совершенно очевидной "ущербность призывов к санкциям и сворачиванию отношений для интересов людей из Европы и Беларуси совершенно очевидна". "Но, понятно, что европарламентарии, в отличие от бизнеса и простых граждан, на себе это не почувствуют, поэтому так легко жонглируют этими категориями. Но на все есть суд истории", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

"Вместо принятия подобных документов стоило бы задуматься о том, как реально поддержать суверенитет, независимость и стабильность своего соседа и тем самым внести вклад в стабильное и устойчивое развитие своего же европейского континента", - резюмировали в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в четверг Европарламент принял резолюцию о ситуации в Белоруссии с осуждением власти и с поддержкой оппозиции, в документе содержится требование санкций против президента Александра Лукашенко, его силового аппарата, а также россиян, оказывающих поддержку белорусскому режиму.

Евродепутаты назвали состоявшиеся в Белоруссии 9 августа президентские выборы "ни свободными, ни справедливыми", "не признают Александра Лукашенко президентом Белоруссии после истечения его нынешнего срока полномочий". ЕП "приветствует Координационный совет как временное представительство людей, требующих демократических изменений в Белоруссии, открытое для всех заинтересованных политических и социальных сторон".

Депутаты требуют "немедленного прекращения насилия и незаконных задержаний", "немедленного и безоговорочного снятия всех обвинений с правозащитников, активистов, журналистов и других лиц, произвольно задержанных или осужденных". Кроме того, они настаивают "на тщательном и беспристрастном расследовании всех случаев произвольного задержания, жестокого обращения и пыток".

ЕП осуждает "гибридное вмешательство Российской Федерации в Белоруссии, в частности, делегирование так называемых экспертов по СМИ в белорусские государственные СМИ и советников в вооруженные силы и правоохранительные органы, и призывает правительство РФ прекратить любые скрытые или явные вмешательство во внутренние процессы Белоруссии".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИД, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, РЕЗОЛЮЦИЯ


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