Саудовская Аравия в июле увеличила добычу нефти на 13%, экспорт - на 15,1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспорта поднялся до 5,734 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 4,98 млн б/с в мае. Сокращение относительно июля 2019 года составило 16,7%.

Добыча нефти Саудовской Аравией в позапрошлом месяце опустилась до 8,479 млн б/с с 7,484 млн б/с в июне, свидетельствуют данные JODI. В годовом выражении показатель упал на 11,5%.

Ирак в июле уменьшил экспорт нефти на 0,8% относительно предшествующего месяца и на 20,2% за год - до 3,194 млн б/с. Добыча в стране практически не изменилась за месяц и рухнула на 20% за год, составив 3,697 млн б/с.

Добыча нефти в Венесуэле опустилась до 392 тыс. б/с против 393 тыс. б/с в июне. Годом ранее показатель составлял 906 тыс. б/с.

Согласно предварительным оценкам JODI, США в июле увеличили добычу нефти на 5,7% - до 11,035 млн б/с по сравнению с 10,436 млн б/с месяцем ранее. При этом за год показатель снизился на 6,6%.

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в июле составлял 2,867 млн б/с против 2,753 млн б/с месяцем ранее и 2,694 млн б/с в том же месяце 2019 года.