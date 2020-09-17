Цены на нефть перешли к росту в ожидании сигналов от ОПЕК+, Brent - $43,26 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к уверенному росту в ходе торгов в четверг.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:36 в четверг составляет $43,26 за баррель, что на $1,04 (2,46%) выше цены на закрытие предыдущих торгов.
Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на $0,76 (1,89%) - до $40,92 за баррель.
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ продлил до конца года период, когда страны, не полностью исполнявшие свои обязательства по снижению нефтедобычи, могут компенсировать эти объемы, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.
Как ранее сообщали источники "Интерфакса", накопленная "недосдача" по итогам августа составляет 2,3 млн б/с (в расчете на месяц).
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, открывая министерский комитет по исполнению договоренностей ОПЕК+, подчеркнул необходимость исполнять свои обещания по сделке ОПЕК+.
"Позвольте мне с самого начала прояснить ситуацию. Полное соблюдение - это не благотворительность. Это неотъемлемая часть наших коллективных усилий по максимальному увеличению интереса и выгод каждого отдельного члена этой группы. А соблюдение - суверенное решение, которое мы все приняли охотно и ответственно", - сказал он.
Аналитики не ожидают, что ОПЕК+ по итогам заседания в четверг примет решение о новых сокращениях добычи, однако снова может возникнуть вопрос соблюдения условий сделки на фоне признаков ее нарушения некоторыми участниками, пишет CNBC.
Ранее на этой неделе ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшили прогнозы спроса на нефть в текущем году.
В среду министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 4,39 млн баррелей - до 496,04 млн баррелей.
Товарные запасы бензина снизились на 381 тыс. баррелей и составили 231,52 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,46 млн баррелей, до 179,31 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 2,07 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 600 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 250 тыс. баррелей.
Помимо этого, в среду утром ураган "Салли" достиг побережья штата Алабама. Согласно оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, на которые ссылается MarketWatch, по состоянию на среду было остановлено около 27,5% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.
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