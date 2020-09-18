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Дальнее зарубежье 18.09.2020 11:30

Минобороны Китая предупредило США и Тайвань об опасности игры с огнем

У китайской армии достаточно сил, средств и решимости отстоять суверенитет страны, не допустить объявления Тайванем независимости и иностранного вмешательства во внутренние дела КНР, заявил в пятницу официальный представитель минобороны Китая Жэнь Гоцян.

"У Народно-освободительной армии Китая есть твердая воля, полная уверенность и достаточные возможности для того, чтобы пресекать вмешательство внешних сил и сепаратистские акты, направленные на провозглашение "независимости Тайваня", решительно отстаивать суверенитет и территориальную целостность страны", - подчеркнул он на брифинге.

Представитель китайского военного ведомства предупредил: "Те, кто играет с огнем, могут доиграться до того, что сожгут сами себя".

Так Жэнь Гоцян прокомментировал сделанное накануне тайваньской администрацией объявление, что замглавы госдепартамента США Кейт Крач 17-19 сентября нанесет визит на Тайвань.

Представитель минобороны КНР отметил, что "Тайвань является священной и неотъемлемой частью китайской территории", а тайваньский вопрос относится к категории внутренних дел Китая.

Он сообщил, что в пятницу Китай начинает военные учения вблизи Тайваня. По его словам, "Это - законные и необходимые действия, направленные на сохранение суверенитета и территориальной целостности государства в нынешней ситуации с Тайванем".

Накануне Китай выразил протест США в связи с тайваньским визитом Крача.

Как сообщил четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, "это является нарушением принципа одного Китая, наносит ущерб китайско-американским отношениям, миру и стабильности в районе Тайваньского пролива".

Он сказал, что Пекин призывает Вашингтон незамедлительно прекратить все официальные контакты с Тайбэем. В противном случае Китай оставляет за собой право на ответные действия.

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Тэги: КИТАЙ, США, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]