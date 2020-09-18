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Регион 18.09.2020 11:11

Разборки в команде Пашиняна: первая «жертва» - министр здравоохранения

СНБ Армении представила премьер-министру Николу Пашиняну переписку министра здравоохранения Арсена Торосяна с друзьями в Facebook, где министр в самых нелестных выражениях критиковал премьера.

Переписка, оказавшаяся в руках СНБ, стала причиной того, что Торосян деактивировал свои страницы в Facebook.

Сайт AntiFake.am со ссылкой на источники пишет, что разгневанный Пашинян отправил в отпуск Торосяна с условием, что он из него не вернется.

Согласно источнику, этим Пашинян не ограничился и приказал возбудить уголовное дело против Торосяна за провал борьбы с коронавирусной эпидемией и финансовые злоупотребления.

«Однако, Торосян в ответ на угрозы о возбуждении уголовного дела, в разговорах с друзьями заявил, что у него есть аудиозаписи разговоров Пашиняна, которые не позволят ему свалить всю вину за ситуацию с коронавирусом на Торосяна. В случае уголовного преследования Торосян обнародует эти записи и тогда большой вопрос: кто больше пострадает? Торосян в правовой сфере или Пашинян в политической?», - пишет сайт AntiFake.am.

Источник прокомментировал также публикации в СМИ о том, что комендатура потребовала у Торосяна отчет о расходе средств, выделенных на борьбу с коронавирусом в связи с финансовыми злоупотреблениями. По словам источника, Торосян представил общий отчет без подробностей о расходах, что не дает возможности понять, откуда появились финансовые проблемы. Источник передал, что Торосян сказал друзьям, что он распределил всего $14-15 млн, а куда делись остальные суммы пусть сами выясняют.

«Внутри команды Пашиняна проблемы все больше и больше обостряются. Члены команды друг другу не доверяют, а СНБ активно изучает их переписку в соцсетях, пытаясь найти критику и оскорбления в его адрес. Фактически, Торосян стал первой и крупной «жертвой» СНБ», - отмечает AntiFake.am.

Р.Ахмедов

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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