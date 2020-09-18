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Внешняя политика 18.09.2020 11:09

Баку и Тегеран обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев в четверг провел встречу с послом Ирана в Баку Сейидом Аббасом Мусави, сообщает Иранское информагентство (IRNA) со ссылкой на посольство в Азербайджане.

«В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние двусторонних отношениях, в частности, в сфере экономики, торговли, совместных проектов», - отмечается в сообщении.

Вместе с этим состоялся обмен мнениями о перспективах расширения отношений и сотрудничества междудвумя странами.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, СОТРУДНИЧЕСТВО, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]