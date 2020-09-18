Баку и Тегеран обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев в четверг провел встречу с послом Ирана в Баку Сейидом Аббасом Мусави, сообщает Иранское информагентство (IRNA) со ссылкой на посольство в Азербайджане.
«В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние двусторонних отношениях, в частности, в сфере экономики, торговли, совместных проектов», - отмечается в сообщении.
Вместе с этим состоялся обмен мнениями о перспективах расширения отношений и сотрудничества междудвумя странами.
Х.Насирзаде
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