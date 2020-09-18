Трамп обещал выделить дополнительно $13 млрд на помощь фермерам

Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Висконсине объявил о выделении еще $13 млрд в помощь сельскохозяйственному сектору для преодоления последствий пандемии коронавируса COVID-19, сообщают местные СМИ.
"Со следующей недели моя администрация выделит дополнительные $13 млрд на помощь фермерам, чтобы они смогли оправиться от последствий "китайского вируса", - заявил американский лидер.
По данным СМИ, о деталях новой программы господдержки будет известно в пятницу. Министерство сельского хозяйства использует эти средства в дополнение к $14 млрд, которые Конгресс согласился выделить ранее в рамках закона, принятого для оказания помощи и реализации мер экономической безопасности в связи с пандемией коронавируса.
Ожидается, что фермеры смогут подавать заявки на оказание помощи уже в понедельник.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в США за время пандемии выявили более 6 млн случаев заражения коронавируса, из них более 202 тыс. скончались.
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