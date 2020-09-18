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Дальнее зарубежье 18.09.2020 12:27

Трамп обещал выделить дополнительно $13 млрд на помощь фермерам

Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Висконсине объявил о выделении еще $13 млрд в помощь сельскохозяйственному сектору для преодоления последствий пандемии коронавируса COVID-19, сообщают местные СМИ.

"Со следующей недели моя администрация выделит дополнительные $13 млрд на помощь фермерам, чтобы они смогли оправиться от последствий "китайского вируса", - заявил американский лидер.

По данным СМИ, о деталях новой программы господдержки будет известно в пятницу. Министерство сельского хозяйства использует эти средства в дополнение к $14 млрд, которые Конгресс согласился выделить ранее в рамках закона, принятого для оказания помощи и реализации мер экономической безопасности в связи с пандемией коронавируса.

Ожидается, что фермеры смогут подавать заявки на оказание помощи уже в понедельник.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в США за время пандемии выявили более 6 млн случаев заражения коронавируса, из них более 202 тыс. скончались.

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Тэги: США, ТРАМП, ФЕРМЕРЫ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]