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Макроэкономика 18.09.2020 12:40

CaixaBank и Bankia договорились о слиянии, создадут крупнейший банк в Испании

Руководители CaixaBank SA и Bankia SA утвердили условия слияния испанских банков.

В рамках достигнутого соглашения Bankia будет поглощен более крупным банком Caixa, при этом акционеры Bankia получат на каждую принадлежащую им акцию по 0,68 акции Caixa, говорится в совместном пресс-релизе.

Совокупный объем активов объединенного банка превысит 650 млрд евро ($770 млрд). Он станет третьим по размеру активов испанским фининститутом после Banco Santander SA и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. При этом на рынке Испании он будет крупнейшим, поскольку BS и BBVA имеют значительный масштаб международных операций.

Синергия от слияния CaixaBank и Bankia оценивается в 770 млн евро в год.

Правительству Испании будет принадлежать в объединенном банке примерно 16%-ная доля.

Ожидается, что сделка по слиянию будет завершена в первом квартале 2021 года. Голосования акционеров банков, вероятно, состоятся в ноябре, пишет The Wall Street Journal.

Рыночная стоимость CaixaBank на закрытие рынка в четверг составляла 12,2 млрд евро, Bankia - 4,4 млрд евро. С начала текущего года капитализация обоих банков упала примерно на четверть.

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Тэги: ИСПАНИЯ, БАНКИ, СЛИЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]