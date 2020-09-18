CaixaBank и Bankia договорились о слиянии, создадут крупнейший банк в Испании

Руководители CaixaBank SA и Bankia SA утвердили условия слияния испанских банков.

В рамках достигнутого соглашения Bankia будет поглощен более крупным банком Caixa, при этом акционеры Bankia получат на каждую принадлежащую им акцию по 0,68 акции Caixa, говорится в совместном пресс-релизе.

Совокупный объем активов объединенного банка превысит 650 млрд евро ($770 млрд). Он станет третьим по размеру активов испанским фининститутом после Banco Santander SA и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA. При этом на рынке Испании он будет крупнейшим, поскольку BS и BBVA имеют значительный масштаб международных операций.

Синергия от слияния CaixaBank и Bankia оценивается в 770 млн евро в год.

Правительству Испании будет принадлежать в объединенном банке примерно 16%-ная доля.

Ожидается, что сделка по слиянию будет завершена в первом квартале 2021 года. Голосования акционеров банков, вероятно, состоятся в ноябре, пишет The Wall Street Journal.

Рыночная стоимость CaixaBank на закрытие рынка в четверг составляла 12,2 млрд евро, Bankia - 4,4 млрд евро. С начала текущего года капитализация обоих банков упала примерно на четверть.