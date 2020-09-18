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Бизнес и законодательство 18.09.2020 11:45

Азербайджан может довести к 2024г ненефтяной экспорт до $4 млрд – ГПБ

Ненефтяной экспорт Азербайджана может к 2024 году увеличиться до $4 млрд, его доля в общем объеме экспорта – до 20%, считают аналитики российского «Газпромбанк».

«Азербайджан планирует в среднесрочной перспективе реализовать Стратегию развития ненефтяного экспорта, разработка которой должна быть завершена во втором полугодии 2020 года. Стратегия будет предполагать увеличение объемов ненефтяного экспорта до уровня не менее $3 млрд к 2024 году. При этом доля ненефтяного экспорта в общем объеме, по нашим оценкам (с учетом ожидаемого в этом году спада экспорта около 20% по итогам года), к 2024 году составит порядка 15%», - говорится в отчете ГПБ, которым располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

ГПБ рассматривает достижение ненефтяным экспортом Азербайджана уровня $3 млрд к 2024 году как базовый сценарий, требующий, по оценкам, ежегодных темпов прироста ненефтяного экспорта, не превышающих 15% на прогнозном горизонте.

«Мы также оценили альтернативный сценарий роста ненефтяного экспорта Азербайджана, учитывая, что прирост ненефтяного экспорта в $1 млрд – цифра, легко достижимая, учитывая высокий экспортный потенциал Азербайджана, а также принимая во внимание рекордный, благодаря поддерживающим мерам, прирост прошедшего года на уровне 36,3%, в 2,6 раза превышающий необходимый среднегодовой прирост для достижения целевого уровня ненефтяного экспорта в $3 млрд», - считают специалисты ГПБ.

По их оценкам, если темпы прироста ненефтяного экспорта в 2021 году вернутся на уровень докризисного 2019 года и составят примерно 35% с последующей корректировкой до 15% по мере формирования эффекта «высокой базы» на горизонте до 2024г, ненефтяной экспорт может приблизиться к $4 млрд, а его доля в общем объеме экспорта – к 20%, отметке, ощутимой с точки зрения снижения зависимости экономики от нефтегазового сектора.

Как сообщалось ранее, Азербайджан в январе-июле 2020 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1 млрд 35 млн, что на 8,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

В 2019 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил $1 млрд 954 млн.

А.Мамедов

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Тэги: ЭКСПОРТ, НЕНЕФТЯНОЙ


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