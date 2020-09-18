Азербайджан в январе-июле экспортировал драгметаллов на $97,5 млн

Азербайджан в январе-июле 2020 года экспортировал на мировые рынки 4 тыс. 179,43 т золота и серебра, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
Стоимость экспортированных в отчетный период драгметаллов составила $97 млн 539,29 тыс.
Весь объем экспорта пришелся на Швейцарию.
В структуре экспорта доля золота составила 2 тыс. 320,41 кг на сумму $96 млн 463,49 тыс., серебра – 1 тыс. 859,02 кг на $1 млн 75,8 тыс.
В 2019 году Азербайджан экспортировал 4 тыс. 802,44 кг золота на сумму $172 млн 435,3 тыс., серебра – 3 тыс. 151,97 кг на $1 млн 673,61 тыс.
Добыча золота в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями. В частности, 21 августа 1997 года Азербайджан подписал контракт, предусматривающий разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%. Согласно контракту, в целом с этих месторождений планируется добыть 400 тонн золота.
Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году. С месторождения Гоша добыча золота началась в третьем квартале 2013 года. Также компания летом 2015 года ввела в разработку золотоносный рудник Гадир, в сентябре 2017 года - рудник Угур.
Кроме этого, добычей золота занимается ЗАО "AzerGold", созданное указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
Н.Аббасова
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