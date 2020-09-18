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Здравоохранение 18.09.2020 11:53

5,9 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 134 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 5 905 случаев, умерли за сутки 134 человека, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 905 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 446 (24,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Накануне в России было выявлено 5 762 случая. Последние две недели количество выявляемых случаев колебалось в значениях от 5,1-5,5 тыс. заболевших коронавирусом, новый рост выявленных случаев отмечен с начала текущей недели. Более 5 тысяч заболевших в России вновь начали выявлять с 4 сентября.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 091 186 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, за весь период по России умерло 19 195 человек. Количество выписанных составило 901 207 человек, в том числе 5 339 выписанных за последние сутки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]