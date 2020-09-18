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АПК 18.09.2020 12:27

Ореховоды Азербайджана предлагают внедрить отраслевые нацстандарты

Ореховоды Азербайджана выступили с инициативой разработки и применения национальных стандартов по производству ореховодческой продукции.

Такое мнение ими были высказаны в ходе онлайн встречи, проведенной Минсельхозом.

В ходе встречи участники отметили, что необходимо предоставление субсидий перерабатывающим предприятиям на основании актов закупки, подписание соглашений о «контрактном производстве» между перерабатывающими предприятиями и фермерами.

«Министр сельского хозяйства Инам Керимов подчеркнул, что продукция из фундука играет важную роль в экспорте. Поэтому государство поддерживает развитие этого сектора посредством механизма субсидирования», - отмечается в сообщении пресс-службы Минсельхоза.

Согласно данным, по завершению встречи было принято решение систематизировать предложения по дальнейшему развитию выращивания фундука в стране и в короткие сроки представить их в министерство. Фермеры и предприниматели, занимающиеся производством и экспортом фундука, подчеркнули важность таких встреч для преодоления существующих трудностей.

Как сообщает министерство, решением Совета по аграрным субсидиям фермерам выплачиваются субсидии в размере 400 манатов на 1 га интенсивных садов фундука и 240 манатов на 1 га старых садов.

«В настоящее время общая посевная площадь ореховых садов в Азербайджане составляет 79,5 тыс. га, из которых плодоносная территория составляет 43,4 тыс. га или 54,6% садов фундука», - сообщает Минсельхоз.

В прошлом году в Азербайджане было произведено 53,8 тыс. тонн фундука. В 2019 году экспорт фундука из Азербайджана увеличился в 2,2 раза по сравнению с предыдущим годом, а экспорт очищенного фундука увеличился на 20,9%. В 2019 году 97,3% от общего объема экспорта лесных орехов пришлось на очищенный фундук и 2,7% - на скорлупный.

Х.Насирзаде

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Тэги: ОРЕХОВОДСТВО, СТАНДАРТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]