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Транспорт и связь 18.09.2020 12:39

ГААД получит более 10 млн манатов на реконструкцию дорог в Хатаинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Хатаинского района города Баку.

Согласно распоряжению, Госагентству автомобильных дорог (ГААД) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог выделяется 10,05 млн манатов.

Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2020 год.

Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте главы государства.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГААД, ХАТАИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]