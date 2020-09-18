ГААД получит более 10 млн манатов на реконструкцию дорог в Хатаинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Хатаинского района города Баку.

Согласно распоряжению, Госагентству автомобильных дорог (ГААД) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог выделяется 10,05 млн манатов.

Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2020 год.

Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте главы государства.

Х.Насирзаде