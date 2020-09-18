Банк России взял паузу в смягчении ДКП, ожидаемо сохранив ключевую ставку на уровне 4,25%

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Аналитики ждали от ЦБ именно такого решения.

Это вторая пауза в смягчении ДКП в текущем году. ЦБ после сохранения ключевой ставки неизменной в марте 2020 года возобновил цикл смягчения ДКП в апреле, снизив ключевую ставку на 50 б.п. - до 5,50%. За этим последовали еще два снижения: в июне сразу на 100 б.п. (до 4,50%) и в июле на 25 б.п. (до 4,25%).

ЦБ отмечает, что в последние месяцы темпы роста цен в целом сложились несколько выше его ожиданий в основном из-за активного восстановления спроса после периода самоизоляции, а также ослабления рубля из-за общего повышения волатильности на мировых рынках и усиления геополитических рисков.

Инфляционные ожидания населения и предприятий остаются на повышенном уровне.

"Хотя действие краткосрочных проинфляционных факторов усилилось, на среднесрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают", - подчеркивает Банк России.

По мнению ЦБ, после завершения этапа активного восстановительного роста на фоне снятия ограничений и мер поддержки возвращение мировой и российской экономики к потенциалу замедлится, что будет оказывать сдерживающее влияние на темпы роста цен.

ЦБ сохранил прогноз по годовой инфляции, ожидает ее по итогам 2020 года на уровне 3,7-4,2%, 2021 года - 3,5-4,0% и вблизи 4% в дальнейшем.

Банк России при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по вопросу ключевой ставки запланировано на 23 октября 2020 года. Оно будет опорным, то есть будет сопровождаться публикацией среднесрочного макроэкономического прогноза и пресс-конференцией председателя ЦБ. Доклад о ДКП будет опубликован 2 ноября 2020 года.