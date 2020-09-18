Экономическая активность в РФ восстанавливается быстрее ожиданий, но темпы восстановления будут замедляться - ЦБ

Падение ВВП РФ во II квартале 2020 года на 8,0% оказалось ниже ожиданий, экономическая активность восстанавливается быстрее прогнозов, в перспективе на динамику экономики окажет влияние бюджетная консолидация, говорится в сообщении ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он оставил прежней ключевую ставку на уровне 4,25%.
"Во II квартале ВВП сократился на 8,0% в годовом сопоставлении, что несколько меньше, чем предполагалось ранее. После смягчения ограничительных мер экономическая активность восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось", - говорится в релизе.
"Оживление наиболее выражено в секторах, ориентированных на внутренний потребительский спрос. В то же время слабый внешний спрос остается фактором, сдерживающим экономическую динамику", - отмечают в ЦБ.
"После того как первый этап восстановительного роста будет исчерпан, повышение экономической активности продолжится более плавными темпами. На траекторию экономического роста значимое влияние будут оказывать предстоящая бюджетная консолидация, развитие ситуации с пандемией коронавируса в России и в мире, а также характер восстановления частного спроса в условиях возможного изменения поведения населения и бизнеса. Реализованное снижение ключевой ставки продолжит оказывать поддержку экономике как в текущем, так и в следующем году", - говорится в сообщении Банка России.
ЦБ при этом не стал упоминать в релизе о своем действующем прогнозе по динамике ВВП РФ на 2020 год (обычно это происходит) - вероятно, прогноз может быть уточнен в дальнейшем (официальное уточнение ЦБ сделает в ходе следующего заседания совета директоров 23 октября).
Как сообщалось, ЦБ в конце июля сузил интервал прогноза падения ВВП РФ в 2020 году до 4,5-5,5% с 4-6% по предыдущему варианту.
Минэкономразвития в начале сентября уменьшило прогноз падения ВВП РФ на 2020 год до 3,9% с 4,8% в июньской версии - таким образом, текущий правительственный прогноз не попадает даже в интервал ЦБ.
Аналитики сейчас в своих ожиданиях немного ближе к Минэкономразвития - консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков в конце августа, по динамике ВВП на 2020 год предполагает спад на 4,0%.
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