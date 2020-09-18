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Бизнес и законодательство 18.09.2020 17:40

Рост розничных продаж в США в праздники замедлится до 1-1,5%, но возможен более оптимистичный сценарий - Deloitte

Розничные продажи в США в предстоящий период рождественских и новогодних праздников вырастут на 1-1,5% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года, прогнозирует Deloitte.

Общий объем продаж в период с ноября 2020 года по январь 2021 года, вероятно, составит от $1,147 трлн до $1,152 трлн.

В прошлом году продажи в США в праздничный период выросли на 4,1% - до $1,14 трлн, пишет CNBC со ссылкой на данные Бюро переписи населения страны.

Deloitte представила два сценария для предстоящего праздничного сезона. Согласно первому, продажи в ноябре-январе останутся достаточно стабильными, а их максимальный рост составит 1%. Такой сценарий возможен, если потребители, особенно с низким уровнем доходов, продолжат беспокоиться о своем финансовом положении и состоянии здоровья. По мнению Deloitte, прекращение выплат надбавок к пособиям по безработице также повысит вероятность этого сценария.

Однако в случае роста уверенности среди более обеспеченных групп населения продажи могут подскочить на 2,5-3,5%. Этому могут способствовать такие факторы, как снижение безработицы, новые государственные стимулы и разработка эффективной вакцины от коронавируса, считают в Deloitte.

Оптимистичный сценарий предполагает, что деньги, которые обеспеченные потребители из-за пандемии не тратят на путешествия и развлечения, будут направлены на приобретение подарков.

"Снижение расходов на чувствительные к пандемии услуги, включая рестораны и путешествия, может в некоторой степени стимулировать розничные продажи в праздники", - отметил аналитик Deloitte Дэниел Бэчмен.

Помимо этого, Deloitte ожидает скачка интернет-продаж на 25-35% - до $182-196 млрд. В прошлом году они увеличились на 14,7% - до $145 млрд.

Онлайн-ритейлеры вынуждены готовиться к скачку интернет-заказов уже в октябре, отмечает CNBC.

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Тэги: США, РОЗНИЦА, ПРОДАЖИ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]