Рост розничных продаж в США в праздники замедлится до 1-1,5%, но возможен более оптимистичный сценарий - Deloitte

Розничные продажи в США в предстоящий период рождественских и новогодних праздников вырастут на 1-1,5% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года, прогнозирует Deloitte.
Общий объем продаж в период с ноября 2020 года по январь 2021 года, вероятно, составит от $1,147 трлн до $1,152 трлн.
В прошлом году продажи в США в праздничный период выросли на 4,1% - до $1,14 трлн, пишет CNBC со ссылкой на данные Бюро переписи населения страны.
Deloitte представила два сценария для предстоящего праздничного сезона. Согласно первому, продажи в ноябре-январе останутся достаточно стабильными, а их максимальный рост составит 1%. Такой сценарий возможен, если потребители, особенно с низким уровнем доходов, продолжат беспокоиться о своем финансовом положении и состоянии здоровья. По мнению Deloitte, прекращение выплат надбавок к пособиям по безработице также повысит вероятность этого сценария.
Однако в случае роста уверенности среди более обеспеченных групп населения продажи могут подскочить на 2,5-3,5%. Этому могут способствовать такие факторы, как снижение безработицы, новые государственные стимулы и разработка эффективной вакцины от коронавируса, считают в Deloitte.
Оптимистичный сценарий предполагает, что деньги, которые обеспеченные потребители из-за пандемии не тратят на путешествия и развлечения, будут направлены на приобретение подарков.
"Снижение расходов на чувствительные к пандемии услуги, включая рестораны и путешествия, может в некоторой степени стимулировать розничные продажи в праздники", - отметил аналитик Deloitte Дэниел Бэчмен.
Помимо этого, Deloitte ожидает скачка интернет-продаж на 25-35% - до $182-196 млрд. В прошлом году они увеличились на 14,7% - до $145 млрд.
Онлайн-ритейлеры вынуждены готовиться к скачку интернет-заказов уже в октябре, отмечает CNBC.
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