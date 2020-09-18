ВВП Грузии в I полугодии снизился на 5,6% - уточненные статданные

ВВП Грузии в январе-июне 2020 года снизился, по уточненным данным, на 5,6% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и в текущих ценах составил 22 млрд 273,8 млн лари ($7 млрд 352,8 млн по среднему обменному курсу за первое полугодие текущего года), сообщает Национальная служба статистики.

Во втором квартале ВВП упал на 12,3% по сравнению со вторым кварталом 2019 года, составив в текущих ценах 11 млрд 210 млн лари ($3 млрд 572,5 млн).

Согласно обнародованным в конце июля предварительным данным, падение ВВП Грузии в первом полугодии 2020 года статслужба оценивала на уровне 5,8%, в том числе во втором квартале - на 12,6% при росте экономики в первом квартале на 2,2%.

По уточненным данным, в январе-июне этого года наибольший рост отмечен в сфере здравоохранения и социального обслуживания (на 13,9%), а также образования (на 9,6%), горнодобывающей промышленности (на 6,4%), сельского хозяйства (на 4,7%).

Снижение зафиксировано в профессиональной, научной и технической деятельности (на 20,4%), в сфере транспорта и складирования (на 17,9%), строительства (на 17,8%), торговли (на 11,2%), финансовой и страховой деятельности (на 10,8%), перерабатывающей промышленности (на 6,4%).

В отраслевой структуре ВВП наибольшая доля пришлась на торговлю (14,1%) и деятельность в сфере недвижимости (12,8%). Далее следуют перерабатывающая промышленность (9,7%), сельское хозяйство (8,6%), государственное управление (7,1%), строительство (6,7%), транспорт и складирование (6,4%).

ВВП на душу населения в первом полугодии 2020 года составил 5 тыс. 992,6 лари, что на 7,4% больше, чем в январе-июне 2019 года.

Как сообщалось ранее, правительство Грузии в июне скорректировало госбюджет страны на 2020 год, параметры которого из-за пандемии COVID-19 были изменены в соответствии с прогнозируемым падением ВВП на 4% против ранее ожидавшегося роста на 4,5%.

Из-за пандемии COVID-19 Международный валютный фонд прогнозирует снижение ВВП Грузии в 2020 году на 4%. Всемирный банк ожидает падения экономики страны на 4,8%, Азиатский банк развития - на 5%, Европейский банк реконструкции и развития - на 5,5%.

ВВП Грузии в 2019 году вырос на 5,1% после роста на 4,8% годом ранее.