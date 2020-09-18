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ТЭК 18.09.2020 18:06

Хафтар согласился на возобновление добычи и экспорта ливийской нефти - СМИ

Командующий Ливийской Национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар объявил, что решил возобновить добычу и экспорт нефти, сообщает в пятницу газета межарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

"Хафтар заявил, что армия решила возобновить добычу нефти", - передает газета.

В свою очередь, издание The Libya Observer отмечает, что Хафтар согласился не препятствовать добыче нефти на контролируемой его сторонниками территории лишь при условии, что доходы от продажи не будут использоваться его оппонентами "для финансирования терроризма". Также Хафтар предупредил, что рассчитывает на справедливое распределение доходов от экспорта нефти между ним и признанным ООН правительством, базирующимся в Триполи.

Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии закрыты уже несколько месяцев из-за блокировки нефтяных объектов силами Хафтара.

На протяжении нескольких последних лет запад Ливии, включая столицу Триполи, контролирует Правительство национального согласия (ПНС), а восток - армия Хафтара, которая поддерживает парламент.

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Тэги: ЛИВИЯ, НЕФТЬ, ХАФТАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]