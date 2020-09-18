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Дальнее зарубежье 18.09.2020 18:44

Вашингтон намерен разрешить продажу очередной партии вооружения Тайваню - СМИ

Администрация США планирует в скором времени одобрить поставку крупной партии вооружения в Тайвань, сообщает CNN со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

В частности, речь пойдет о поставках разведывательно-ударных беспилотников MQ-9B Reaper. Также, по информации источников, Тайвань получит от США противокорабельные ракеты.

Пока неясно, когда администрация США проинформирует об этих планах конгресс, как этого требует закон.

Американские СМИ отмечают, что подобные поставки, как ожидается, внесут дополнительную напряженность в отношения между США и Китаем, выступающим против продажи оружия Тайваню.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]