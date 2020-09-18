Вашингтон намерен разрешить продажу очередной партии вооружения Тайваню - СМИ

Администрация США планирует в скором времени одобрить поставку крупной партии вооружения в Тайвань, сообщает CNN со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.
В частности, речь пойдет о поставках разведывательно-ударных беспилотников MQ-9B Reaper. Также, по информации источников, Тайвань получит от США противокорабельные ракеты.
Пока неясно, когда администрация США проинформирует об этих планах конгресс, как этого требует закон.
Американские СМИ отмечают, что подобные поставки, как ожидается, внесут дополнительную напряженность в отношения между США и Китаем, выступающим против продажи оружия Тайваню.
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