Падение ВВП РФ в 2020г будет ближе к 4,5% из прогнозного коридора ЦБ (4,5-5,5%) - Набиуллина

Банк России в октябре уточнит свой макропрогноз, исходя из текущей динамики падение ВВП РФ в 2020 году будет ближе к 4,5%, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

"Что касается нашего прогноза по ВВП, в октябре мы его будем пересматривать. Наш прогноз (действующий от июля - ИФ) - 4,5-5,5% (падения в 2020 году - ИФ). Сейчас такая предварительная оценка, исходя из того, как развивается ситуация, как быстро восстанавливается экономика, то мы, скорее, видим, что ситуация будем развиваться чуть лучше, и прогноз по ВВП будет ближе к верхней границе - к 4,5%", - сказала она.

ЦБ в пятницу не стал упоминать в релизе о своем действующем прогнозе по динамике ВВП РФ на 2020 год (обычно это происходит).

Минэкономразвития в начале сентября уменьшило прогноз падения ВВП РФ на 2020 год до 3,9% с 4,8% в июньской версии - таким образом, текущий правительственный прогноз не попадает даже в интервал ЦБ.

Аналитики сейчас в своих ожиданиях немного ближе к Минэкономразвития - консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков в конце августа, по динамике ВВП на 2020 год предполагает спад на 4%.

Как сообщалось, падение ВВП РФ в I полугодии 2020 года, по данным Росстата, составило 3,4% к I полугодию 2019 года.