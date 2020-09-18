Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0142 RUR   0.0227 GBR   2.2029 TRY   0.2251

Цена на нефть

$/bbl   17.09 WTI 40.97 0.81 Brent 43.30 1.08

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 18.09.2020 18:57

Падение ВВП РФ в 2020г будет ближе к 4,5% из прогнозного коридора ЦБ (4,5-5,5%) - Набиуллина

Банк России в октябре уточнит свой макропрогноз, исходя из текущей динамики падение ВВП РФ в 2020 году будет ближе к 4,5%, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

"Что касается нашего прогноза по ВВП, в октябре мы его будем пересматривать. Наш прогноз (действующий от июля - ИФ) - 4,5-5,5% (падения в 2020 году - ИФ). Сейчас такая предварительная оценка, исходя из того, как развивается ситуация, как быстро восстанавливается экономика, то мы, скорее, видим, что ситуация будем развиваться чуть лучше, и прогноз по ВВП будет ближе к верхней границе - к 4,5%", - сказала она.

ЦБ в пятницу не стал упоминать в релизе о своем действующем прогнозе по динамике ВВП РФ на 2020 год (обычно это происходит).

Минэкономразвития в начале сентября уменьшило прогноз падения ВВП РФ на 2020 год до 3,9% с 4,8% в июньской версии - таким образом, текущий правительственный прогноз не попадает даже в интервал ЦБ.

Аналитики сейчас в своих ожиданиях немного ближе к Минэкономразвития - консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков в конце августа, по динамике ВВП на 2020 год предполагает спад на 4%.

Как сообщалось, падение ВВП РФ в I полугодии 2020 года, по данным Росстата, составило 3,4% к I полугодию 2019 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ВВП, ПРОГНОЗ, НАБИУЛЛИНА


Похожие новости


ВВП РФ во II квартале упал на 8,5% - чуть лучше ожиданий властей и меньше, чем в кризисы 1998 и 2009гг Мировой ВВП потеряет около $9 трлн из-за коронавируса Рост ВВП РФ в 2014 году составит 0,6% - Путин ЕБРР прогнозирует рецессию в России в 2015г под влиянием санкций Кудрин предрекает нулевой рост российской экономики в ближайшие 2-3 года Медведев: я верю в 3% роста ВВП, но надеюсь на большее

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]