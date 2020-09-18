Стоимость запасов нефти в РФ на конец 2019г снизилась на 17%, до 12,7 трлн рублей - Минприроды

Стоимость запасов нефти в России на конец 2019 года снизилась на 17% - до 12,7 трлн рублей, оценило Минприроды РФ.

"Общее снижение стоимости запасов полезных ископаемых составило 10 трлн рублей, что вызвано в первую очередь снижением оценки стоимости запасов нефти, которые составляют 80% в суммарной оценке всех полезных ископаемых", - отмечается в сообщении ведомства.

Общий прогнозный объем добычи нефти на конец 2019 года по сравнению с 2018 годом уменьшился на 43,8 млн тонн (-0,4%).

Причина произошедших за год изменений в том, что увеличились операционные расходы на 7% и капитальные расходы на 7,2%. При этом, средняя цена нефти снизилась на 2,2%, а дисконтированный чистый денежный поток снизился на 4,9%.

Вышеуказанные факторы объясняются тем, что в представляемых недропользователями отчетах год от года присутствуют значительные корректировки прогнозных значений в экономической части (особенно в операционных затратах и капитальных расходах). Кроме того, перераспределение нагрузок по прогнозным годам (переносы значений с ранних периодов на более поздние и наоборот) существенно влияет на итоговый результат из-за применения дисконтирования.

Общий прогнозный объем добычи железной руды на конец 2019 года по сравнению с 2018 годом уменьшился на 656,8 млн тонн (16,8%). Уменьшение стоимости запасов железных руд за отчетный год составило 214,9 млрд рублей (-17,3%).

Ключевые причины уменьшения объема прогнозной добычи и стоимости запасов заключаются в переоценке запасов, а также в уменьшении средней цены реализации.

Общий прогнозный объем добычи угля коксующегося, энергетического на конец 2019 года по сравнению с объемом добычи на начало 2019 года увеличился на 132,8 млн тонн (5%). Уменьшение стоимости запасов угля коксующегося, энергетического за отчетный год составило 543 млрд рублей (-29,4%).

Причины уменьшения стоимости запасов - снижение средней цены реализации (и соответственно выручки от реализации), а также увеличение операционных (эксплуатационных) расходов. Увеличение общего объема добычи по углю коксующемуся, энергетическому на 132,8 млн тонн (5%) вызвано большим количеством отчитавшихся компаний за 2019 год по сравнению с прошлым отчетным периодом, поясняет Минприроды.