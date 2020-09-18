Укртранснафта планирует до конца года прокачать еще 2-3 танкерные партии азербайджанской нефти для Мозырского НПЗ

АО "Укртранснафта" планирует до конца 2020 года принять и прокачать в направлении Белоруссии еще две-три танкерные партии азербайджанской нефти, сообщил генеральный директор компании, глава нефтяного дивизиона группы "Нафтогаз" Николай Гавриленко, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
Нефть сорта Azeri Light разгружается на морском нефтетерминале "Пивденный" ("Южный", Одесская область) и транспортируется на Мозырский НПЗ в рамках заключенного до конца 2020 года договора с "дочкой" "Белорусской нефтяной компании" (БНК).
"Укртранснафта" в начале сентября приняла седьмой танкер с азербайджанской нефтью для Мозырского НПЗ, сейчас идет ее транспортировка. Таким образом, в марте-сентябре текущего года в Беларусь будет перекачано около 600 тыс. нефти
Как сообщалось, транспортировка азербайджанской нефти осуществляется по нефтепроводу Одесса-Броды и по одной из двух ниток нефтепровода "Дружба". Всего Госнефтекомпания Азербайджана может поставить в Белоруссию в 2020 году до 1 млн тонн нефти.
Поставки нефти в Беларусь на южном направлении через Украину, которые не осуществлялись несколько лет, возобновлены из-за отсутствия импорта от крупных российских нефтяных компаний.
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