Совет Адвокатской палаты Северная Осетия - Алания принял решение о лишении Эльмана Пашаева, который недавно защищал в суде актера Михаила Ефремова, статуса адвоката.

"Пашаев лишен статуса адвоката", - сообщили "Интерфаксу" в Федеральной палате адвокатов.

Президент ФПА Юрий Пилипенко, по чьей инициативе было возбуждено дисциплинарное производство, назвал соответствующее решение наиболее адекватным сложившейся ситуации. При этом он не исключил, что в выборе меры взыскания Совет Адвокатской палаты Северной Осетии укрепила и решительность Минюста России по этому вопросу.