Совет Адвокатской палаты Северная Осетия - Алания принял решение о лишении Эльмана Пашаева, который недавно защищал в суде актера Михаила Ефремова, статуса адвоката.
"Пашаев лишен статуса адвоката", - сообщили "Интерфаксу" в Федеральной палате адвокатов.
Президент ФПА Юрий Пилипенко, по чьей инициативе было возбуждено дисциплинарное производство, назвал соответствующее решение наиболее адекватным сложившейся ситуации. При этом он не исключил, что в выборе меры взыскания Совет Адвокатской палаты Северной Осетии укрепила и решительность Минюста России по этому вопросу.
Глава МИД Азербайджана и еврокомиссар Вархеи обсудили расширение ЮГК
Баку и Тегеран обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Нефть дорожает и может зафиксировать уверенный недельный рост, Brent - $43,35 за баррель
Стоимость запасов нефти в РФ на конец 2019г снизилась на 17%, до 12,7 трлн рублей - Минприроды
Падение ВВП РФ в 2020г будет ближе к 4,5% из прогнозного коридора ЦБ (4,5-5,5%) - Набиуллина
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит более 20 млн манатов на завершение строительства дороги на севере Азербайджана
Коронавирус можно было удержать в Ухани, не позволить ему вызвать пандемию - уходящий посол США в Китае
Представители Великобритании, Кении, Кореи, Нигерии и Саудовской Аравии остались среди претендентов на пост гендиректора ВТО
США провели учения по нанесению авиаударов по России - Генштаб РФ
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
«Мой Bakcell» - идеальный способ для управления мобильным номером
В Баку вручили награду Россотрудничества Любови Исмайловой
Лица AccessBank: - Ренат Гумбатов, региональный менеджер и глава Гянджинского филиала: «Главное преимущество AccessBank-а - это предоставление шанса молодым кадрам без опыта работы построить карьеру»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори