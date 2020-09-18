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Это интересно 18.09.2020 17:45

Пашаев лишен статуса адвоката

Совет Адвокатской палаты Северная Осетия - Алания принял решение о лишении Эльмана Пашаева, который недавно защищал в суде актера Михаила Ефремова, статуса адвоката.

"Пашаев лишен статуса адвоката", - сообщили "Интерфаксу" в Федеральной палате адвокатов.

Президент ФПА Юрий Пилипенко, по чьей инициативе было возбуждено дисциплинарное производство, назвал соответствующее решение наиболее адекватным сложившейся ситуации. При этом он не исключил, что в выборе меры взыскания Совет Адвокатской палаты Северной Осетии укрепила и решительность Минюста России по этому вопросу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АДВОКАТ, ПАШАЕВ, СТАТУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]