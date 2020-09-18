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Дальнее зарубежье 18.09.2020 23:50

Педерсен призвал РФ и США содействовать диалогу сторон сирийского конфликта

Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен в пятницу призвал Москву и Вашингтон активизировать усилия по работе над урегулированием ситуации в регионе.

"Я призываю Россию и США способствовать развитию диалога членов этого (конституционного - ИФ) совета, чтобы совместно работать со мной для достижения общей цели в Сирии", - заявил Педерсен на брифинге в ООН.

Педерсен отметил, что был рад посетить Москву в начале сентября для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Я особенно оценил возможность посетить недавно Москву и провести значимые и широкомасштабные дискуссии с министром иностранных дел Лавровым и министром обороны Шойгу", - сказал Педерсен.

Педерсен напомнил, что очередная встреча Конституционного комитета по Сирии запланирована на 5-6 октября, если помехой не станет эпидемиологическая ситуация. Встречу в августе пришлось приостанавливать после того, как у нескольких участников был выявлен коронавирус COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ООН, СИРИЯ, РОССИЯ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]