Педерсен призвал РФ и США содействовать диалогу сторон сирийского конфликта

Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен в пятницу призвал Москву и Вашингтон активизировать усилия по работе над урегулированием ситуации в регионе.

"Я призываю Россию и США способствовать развитию диалога членов этого (конституционного - ИФ) совета, чтобы совместно работать со мной для достижения общей цели в Сирии", - заявил Педерсен на брифинге в ООН.

Педерсен отметил, что был рад посетить Москву в начале сентября для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Я особенно оценил возможность посетить недавно Москву и провести значимые и широкомасштабные дискуссии с министром иностранных дел Лавровым и министром обороны Шойгу", - сказал Педерсен.

Педерсен напомнил, что очередная встреча Конституционного комитета по Сирии запланирована на 5-6 октября, если помехой не станет эпидемиологическая ситуация. Встречу в августе пришлось приостанавливать после того, как у нескольких участников был выявлен коронавирус COVID-19.