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Дальнее зарубежье 18.09.2020 23:08

Помпео подверг критике военные учения КНР близ Тайваня

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в "военном блефе" после того, как Пекин провел военные учения в ответ на визит американского дипломата на китайский остров Тайвань.

"Мы отправили делегацию на поминки, а китайцы, по всей видимости, ответили военным бахвальством. Остановлюсь на этом", - сказал Помпео журналистам в Гайане.

Ранее во время визита в Суринам и Гайану Помпео также призвал руководство этих стран отказаться от сотрудничества с китайским бизнесом в пользу развития отношений с американскими компаниями, акцентировав внимание на рисках сотрудничества с китайскими партнерами.

Ранее в пятницу официальный представитель минобороны Китая Жэнь Гоцян заявил, что у китайской армии достаточно сил, средств и решимости отстоять суверенитет страны, не допустить объявления Тайванем независимости и иностранного вмешательства во внутренние дела КНР.

Он сообщил, что в пятницу Китай начинает военные учения вблизи Тайваня. По его словам, "это законные и необходимые действия, направленные на сохранение суверенитета и территориальной целостности государства в нынешней ситуации с Тайванем".

Представитель китайского военного ведомства предупредил: "Те, кто играет с огнем, могут доиграться до того, что сожгут сами себя". Так Жэнь Гоцян прокомментировал сделанное накануне тайваньской администрацией объявление о визите замглавы госдепартамента США Кита Крача 17-19 сентября.

Накануне Китай выразил протест США в связи с прибытием на Тайвань замглавы госдепартамента США.

Замглавы госдепартамента США Кит Крач в четверг прибыл на Тайвань с трехдневным визитом, в ходе которого он должен был посетить поминальную службу по скончавшемуся в июле бывшему руководителю тайваньской администрации Ли Дэнхуэю.

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Тэги: США, ПОМПЕО, КИТАЙ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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