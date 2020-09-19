В Афинах усиливают ограничения на фоне роста числа заболевших COVID-19

Власти Афин приняли решение об усилении ограничительных мер в связи с увеличивающимся числом пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус", пишет The Guardian.
Так, с понедельника на две недели будут запрещены собрания группами более девяти человек. Исключениями станут похороны, свадьбы и обряды крещения, на которых смогут присутствовать до 20 человек.
Из-за сложной эпидемиологической обстановки в греческой столице приостановлено проведение концертов, как в помещениях, так и на открытом воздухе.
Власти также призвали граждан старше 68 лет воздержаться от поездок по городу и избегать пользования общественным транспортом.
Работодатели, в свою очередь, должны будут наладить трудовой процесс таким образом, чтобы 40% офисной работы выполнялось сотрудниками из дома.
Некоторые эксперты полагают, что рост количества заражений связан с возобновлением туристического сезона.
"Мы наблюдаем тенденцию: ежедневно регистрируется по 300 новых случаев заболевания, и эпицентром стали Афины. Рост заболеваемости совпадает с возвращением отдыхающих", - полагает профессор-эпидемиолог Икас Майоркинис.
С начала пандемии COVID-19 в Греции зарегистрировано почти 15 тыс. случаев заражения коронавирусом. 327 человек умерли вследствие заражения инфекцией, 3,8 тыс. полностью выздоровели.
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