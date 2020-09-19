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В Афинах усиливают ограничения на фоне роста числа заболевших COVID-19

Власти Афин приняли решение об усилении ограничительных мер в связи с увеличивающимся числом пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус", пишет The Guardian.

Так, с понедельника на две недели будут запрещены собрания группами более девяти человек. Исключениями станут похороны, свадьбы и обряды крещения, на которых смогут присутствовать до 20 человек.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в греческой столице приостановлено проведение концертов, как в помещениях, так и на открытом воздухе.

Власти также призвали граждан старше 68 лет воздержаться от поездок по городу и избегать пользования общественным транспортом.

Работодатели, в свою очередь, должны будут наладить трудовой процесс таким образом, чтобы 40% офисной работы выполнялось сотрудниками из дома.

Некоторые эксперты полагают, что рост количества заражений связан с возобновлением туристического сезона.

"Мы наблюдаем тенденцию: ежедневно регистрируется по 300 новых случаев заболевания, и эпицентром стали Афины. Рост заболеваемости совпадает с возвращением отдыхающих", - полагает профессор-эпидемиолог Икас Майоркинис.

С начала пандемии COVID-19 в Греции зарегистрировано почти 15 тыс. случаев заражения коронавирусом. 327 человек умерли вследствие заражения инфекцией, 3,8 тыс. полностью выздоровели.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, АФИНЫ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]