ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны

Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 36 раз, сообщает Минобороны Азербайджана.
" Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 36 раз", - отметили в Минобороны.
По данным ведомства, c позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари и Айгедзор Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Агдам, Агбулаг и Мунджуглу Товузского района.
" Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.
Н.Аббасова
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