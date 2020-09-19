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Дальнее зарубежье 19.09.2020 10:15

Трамп: голосование по почте - "мошенничество всех времен"

Президент США Дональд Трамп считает, что голосование на выборах в ноябре по почте станет "мошенничеством всех времен".

"Все в этой комнате знают, что это мошенничество. Отправка бюллетеней (по почте - ИФ) - это мошенничество", - заявил американский лидер.

"Вам не нужно знать многое о выборах, о политике. Это будет мошенничество века", - добавил он.

Президент США пояснил, что "дело не в почте, а в людях, которым нужно отправлять бюллетени, и в людях, которым нужно считать бюллетени...".

"Будет серьезная коррупция", - объяснил Трамп.

Ранее американский лидер заявлял, что считает голосование на выборах в ноябре по почте большей угрозой, чем попытки иностранных государств повлиять на результаты извне.

Трамп отметил, что в этом плане безопаснее голосовать на избирательных участках. При этом, по мнению Трампа, при голосовании в США по почте иностранные государства получат возможность серьезно влиять на выборы.

Ранее Трамп неоднократно выступал против массового голосования на выборах по почте, так как, по его мнению, демократы воспользуются такой небезопасной системой, "чтобы украсть у нас выборы".

Выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Тема голосования по почте сейчас актуальна в США: сторонники этой системы считают, что она оптимальна в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

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Тэги: США, ТРАМП, ГОЛОСОВАНИЕ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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