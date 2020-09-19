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Дальнее зарубежье 19.09.2020 10:25

Трамп надеется быстро решить вопрос с TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что намерен как можно быстрее урегулировать проблему с заключением сделки по китайской социальной сети TikTok.

"Я думаю, это (заключение сделки - ИФ) может пройти очень быстро", - сказал Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли решен вопрос с социальной сетью до или после выборов.

"Есть много компаний, которые общаются с нами (по поводу TikTok - ИФ). У нас есть ряд отличных вариантов и, может, мы сможем сохранить как радость многих людей, так в то же время сохранить безопасность, которая нам необходима. У нас должна быть тотальная защита от Китая", - отметил Трамп.

Американский президент напомнил, что на данный момент в покупке TikTok заинтересованы такие компании, как Oracle, Microsoft и Walmart.

Китайская компания ByteDance рассчитывала сохранить за собой контроль над американским бизнесом TikTok в рамках соглашения с Oracle. По словам источников, ByteDance предложила выделить TikTok в самостоятельную компанию, которая будет зарегистрирована в США, но останется под контролем ByteDance. Трамп сказал, что ему не нравятся варианты, при которых ByteDance продолжит контролировать TikTok.

Трамп в среду заявил, что ему не нравятся варианты, при которых китайская компания ByteDance продолжит контролировать TikTok.

Как сообщалось, 6 августа текущего года Трамп подписал указ, предусматривающий блокировку TikTok в США через 45 дней, если американские операции сервиса не будут проданы американской компании. Таким образом, он дал ByteDance время до 20 сентября на заключение сделки.

Позднее, 14 августа, Трамп подписал новый указ, которым ограничил срок завершения потенциальной сделки 90 днями, то есть она должна быть завершена до 12 ноября.

Сделка, касающаяся американских операций TikTok, также требует одобрения китайских властей, заявила ByteDance в четверг.

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Тэги: США, TIKTOK, СДЕЛКА, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]