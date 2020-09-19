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Дальнее зарубежье 19.09.2020 09:50

Россия похитила информацию по гиперзвуковым ракетам при администрации президента Обамы - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие, похитив информацию о нем у предыдущей американской администрации во главе с Бараком Обамой.

"У нас есть супер-пупер ракета. Я называю ее супер-пупер, потому что она в пять раз быстрее, чем обычные ракеты. Но Россия получила эту информацию у администрации Обамы, она похитила ее, и создала свою ракету. Но сейчас у нас есть такая, которая намного, намного быстрее", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Миннесота.

Он повторил свои предыдущие заявления о том, что США создали "самое мощное оружие".

"И это правда. Мы обладаем таким современным оружием, что президент Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ) и президент Путин (президент РФ Владимир Путин - ИФ), и все другие завидуют нам", - сказал Трамп.

Он добавил, что "они не знают, что конкретно у нас есть, но знают, что это что-то такое, о чем они раньше даже не слышали".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]