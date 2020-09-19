Россия похитила информацию по гиперзвуковым ракетам при администрации президента Обамы - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие, похитив информацию о нем у предыдущей американской администрации во главе с Бараком Обамой.

"У нас есть супер-пупер ракета. Я называю ее супер-пупер, потому что она в пять раз быстрее, чем обычные ракеты. Но Россия получила эту информацию у администрации Обамы, она похитила ее, и создала свою ракету. Но сейчас у нас есть такая, которая намного, намного быстрее", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Миннесота.

Он повторил свои предыдущие заявления о том, что США создали "самое мощное оружие".

"И это правда. Мы обладаем таким современным оружием, что президент Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ) и президент Путин (президент РФ Владимир Путин - ИФ), и все другие завидуют нам", - сказал Трамп.

Он добавил, что "они не знают, что конкретно у нас есть, но знают, что это что-то такое, о чем они раньше даже не слышали".