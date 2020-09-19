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Дальнее зарубежье 19.09.2020 10:09

Канада отказалась от переговоров с Китаем о свободной торговле - глава МИД

Власти Канады приняли решение свернуть переговоры о свободной торговле с КНР, заявил газете The Globe and Mail глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.

"Я в настоящий момент не вижу условий для продолжения дискуссий", - сказал министр по поводу переговоров, которые зашли в тупик более года назад.

"Китай 2020 года - это не Китай 2016 года", - сказал он.

Он пояснил, что все инициативы, которые были озвучены в отношениях Канады и Китая образца 2016 года, должны быть пересмотрены. При этом он добавил, что приоритетом для Оттавы теперь должно стать освобождение Пекином граждан Канады Майкла Спавора и Майкла Коврига.

Западные СМИ напоминают, что их арестовали после того, как в декабре 2018 года канадская полиция задержала финансового директора китайской Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу на основании ордера США на экстрадицию.

До этого в 2016 году, отмечают СМИ, Канада и Китай договорились об активизации партнерства, включая проведение совместных военных учений.

СМИ также указывают, что до нынешних более жестких высказываний главы МИД Канады в адрес Китая, об ужесточении позиции в отношении КНР говорили США, Австралия, некоторые страны ЕС.

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Тэги: КАНАДА, КИТАЙ, ПЕРЕГОВОРЫ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]