Канада отказалась от переговоров с Китаем о свободной торговле - глава МИД

Власти Канады приняли решение свернуть переговоры о свободной торговле с КНР, заявил газете The Globe and Mail глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.
"Я в настоящий момент не вижу условий для продолжения дискуссий", - сказал министр по поводу переговоров, которые зашли в тупик более года назад.
"Китай 2020 года - это не Китай 2016 года", - сказал он.
Он пояснил, что все инициативы, которые были озвучены в отношениях Канады и Китая образца 2016 года, должны быть пересмотрены. При этом он добавил, что приоритетом для Оттавы теперь должно стать освобождение Пекином граждан Канады Майкла Спавора и Майкла Коврига.
Западные СМИ напоминают, что их арестовали после того, как в декабре 2018 года канадская полиция задержала финансового директора китайской Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу на основании ордера США на экстрадицию.
До этого в 2016 году, отмечают СМИ, Канада и Китай договорились об активизации партнерства, включая проведение совместных военных учений.
СМИ также указывают, что до нынешних более жестких высказываний главы МИД Канады в адрес Китая, об ужесточении позиции в отношении КНР говорили США, Австралия, некоторые страны ЕС.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Глава МИД Азербайджана и еврокомиссар Вархеи обсудили расширение ЮГК
Баку и Тегеран обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Европейские "люксовые" бренды потеряли более $22 млрд из-за коронавируса
Черномортранснефть завершила реконструкцию нефтепровода Грозный-Баку в Дагестане
Нефть дорожает и может зафиксировать уверенный недельный рост, Brent - $43,35 за баррель
В ВОЗ назвали неприемлемым показатель смертности инфицированных коронавирусом
Фильм "Доктор Лиза" получил приз зрительских симпатий на "Кинотавре"
Врожденный иммунитет к коронавирусу может быть распространен среди людей больше, чем считалось ранее - исследование
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит более 20 млн манатов на завершение строительства дороги на севере Азербайджана
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
«Мой Bakcell» - идеальный способ для управления мобильным номером
В Баку вручили награду Россотрудничества Любови Исмайловой
Лица AccessBank: - Ренат Гумбатов, региональный менеджер и глава Гянджинского филиала: «Главное преимущество AccessBank-а - это предоставление шанса молодым кадрам без опыта работы построить карьеру»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори