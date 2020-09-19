Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 3 тыс. 306

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 187 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 3 тыс. 306, сообщает в субботу грузинский Минздрав.
По данным ведомства, в режиме карантина находятся 5 тыс. 14 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 836 человек. Выздоровели 1 тыс. 481, скончались от коронавирусной инфекции 19 человек.
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