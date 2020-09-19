Рост ВВП Туркменистана в 2020 году ожидается на уровне 5,8% - правительство

По итогам 2020 года ВВП Туркменистана увеличится на 5,8%, заявил вице-премьер Гадыргельди Мушшиков на заседании правительства, проведенного в пятницу в режиме видеосвязи, сообщает Государственное информационное агентство страны.

При этом планируется, что в целом доля промышленности будет равна 27,1%, сельского хозяйства - 11,4%, строительства - 8,6%, транспортно-коммуникационного сектора - 11%, торговли - 19,3%, сферы услуг - 22,6%.

Согласно прогнозам, в связи с положением дел в мировой экономике объём инвестиций в народнохозяйственный комплекс Туркменистана за счёт всех источников финансирования составит 19,4% по соотношению к ВВП, сказал Мушшиков.

Вице-премьер также доложил о результатах работы по подготовке предварительных проектов государственного бюджета, основных направлений социально-экономического развития и инвестиционной программы Туркменистана на 2021 год.

Документы составлены исходя из экономической стратегии, а также программы социально-экономического развития страны на 2019-2025 годы.

С учётом нынешней ситуации в мировой экономике в президентской программе ряд показателей, намеченных на 2021 год, скорректирован в соответствии с реальными возможностями и ожидаемыми расчётами.

Докладывая о проекте госбюджета на 2021 год, вице-премьер проинформировал о средствах, предусмотренных по статьям расходов и доходов. В будущем году значительные объёмы финансовых вложений будут использованы для развития сфер образования, здравоохранения, соцобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, системы государственных услуг. Вместе с тем, предусматриваются инвестиции в производственную и социально-культурную сферы.

Заслушав отчёт, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что по прогнозам ведущих экспертов в области глобальной экономики и финансов, следующий год ожидается таким же сложным в экономическом плане, как и нынешний.

"В данном контексте следует ещё раз проанализировать вопросы, связанные с государственным бюджетом на 2021 год", - сказал туркменский лидер, поручив после завершения работы над проектом документа направить его на рассмотрение Меджлиса (парламента).

В главном финансовом плане страны на предстоящий год необходимо предусмотреть средства на увеличение размеров заработной платы, пенсий, государственных пособий, стипендий студентов и слушателей, а также на некоторые другие социальные выплаты, распорядился Бердымухамедов.

"Важно также запланировать капвложения на продолжение строительства в городах и этрапах (районах) жилья для инвалидов и нуждающихся граждан", - подчеркнул президент, адресовав вице-премьеру конкретные указания.

В апреле 2020 года МВФ прогнозировал рост ВВП Туркменистана по итогам этого года на уровне 1,8% вместо ранее прогнозируемых 6%. Причиной резкого замедления экономик стран Средней Азии, в то числе и Туркменистана, МВФ называл ситуацию со сдерживанием распространения коронавируса.