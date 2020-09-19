XXV Международная конференция "Нефть и газ Туркменистана-2020" (OGT-2020) пройдет 28-29 октября в онлайн-режиме, сообщает Туркменское информационное агентство ORIENT со ссылкой на источник в хозяйственном обществе "Туркмен Форум" - партнере организаторов форума - Госконцернов "Туркменгаз" и "Туркменнефть".
Отмечается, что конференция впервые пройдет в онлайн-режиме и будет транслироваться из Ашхабада в десятки стран мира. В этом же формате будут организованы встречи глав и специалистов зарубежных компаний с руководством туркменского топливно-энергетического комплекса.
Основные темы докладов - тенденции в развитии мирового и национальных ТЭК, энергетическая дипломатия Туркменистана, реализация проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), инвестиции в освоение углеводородных ресурсов в туркменском секторе Каспийского моря, перспективы нефте- и газохимической отраслей Туркменистана и другие актуальные вопросы.
Планируются также презентации и панельные дискуссии с целью обмена опытом и информирования участников форума о ходе реализации важнейших нефтегазовых проектов Туркменистана.
Отмечается, что уже сегодня руководители и специалисты крупнейших компаний мира, международных организаций и финансовых институтов заявили о своем участии в XXV Международной конференции "Нефть и Газ Туркменистана - 2020".
Практически все международные форумы, запланированные в Туркменистане на 2020 год, были отменены из-за пандемии коронавируса нового типа и связанного с этим закрытия внешних границ и приостановки международных авиасообщений.
В частности, по этой причине не состоялся и очередной Газовый конгресс Туркменистана, запланированный в мае 2020 года в "Авазе".
Как ранее сообщалось, официальные власти Туркменистана не подтверждают случаев заражения COVID-19. Вместе с тем в ВОЗ выразили обеспокоенность информацией о росте в стране случаев заболевания пневмонией и рекомендовали правительству принять меры, как если бы COVID-19 уже распространялся по стране.
В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в стране действует масочный режим, приостановлено зарубежное авиасообщение, движение поездов и междугородних автобусов, закрыты мечети и торговые центры.
До 15 октября в стране продлен запрет на работу предприятий торговли и сферы услуг из-за угрозы распространения COVID-19.
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