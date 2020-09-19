Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0142 RUR   0.0227 GBR   2.2029 TRY   0.2251

Цена на нефть

$/bbl   17.09 WTI 40.97 0.81 Brent 43.30 1.08

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 19.09.2020 17:38

Международный форум "Нефть и газ Туркменистана-2020" впервые пройдет в онлайн-режиме из-за COVID-19

XXV Международная конференция "Нефть и газ Туркменистана-2020" (OGT-2020) пройдет 28-29 октября в онлайн-режиме, сообщает Туркменское информационное агентство ORIENT со ссылкой на источник в хозяйственном обществе "Туркмен Форум" - партнере организаторов форума - Госконцернов "Туркменгаз" и "Туркменнефть".

Отмечается, что конференция впервые пройдет в онлайн-режиме и будет транслироваться из Ашхабада в десятки стран мира. В этом же формате будут организованы встречи глав и специалистов зарубежных компаний с руководством туркменского топливно-энергетического комплекса.

Основные темы докладов - тенденции в развитии мирового и национальных ТЭК, энергетическая дипломатия Туркменистана, реализация проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), инвестиции в освоение углеводородных ресурсов в туркменском секторе Каспийского моря, перспективы нефте- и газохимической отраслей Туркменистана и другие актуальные вопросы.

Планируются также презентации и панельные дискуссии с целью обмена опытом и информирования участников форума о ходе реализации важнейших нефтегазовых проектов Туркменистана.

Отмечается, что уже сегодня руководители и специалисты крупнейших компаний мира, международных организаций и финансовых институтов заявили о своем участии в XXV Международной конференции "Нефть и Газ Туркменистана - 2020".

Практически все международные форумы, запланированные в Туркменистане на 2020 год, были отменены из-за пандемии коронавируса нового типа и связанного с этим закрытия внешних границ и приостановки международных авиасообщений.

В частности, по этой причине не состоялся и очередной Газовый конгресс Туркменистана, запланированный в мае 2020 года в "Авазе".

Как ранее сообщалось, официальные власти Туркменистана не подтверждают случаев заражения COVID-19. Вместе с тем в ВОЗ выразили обеспокоенность информацией о росте в стране случаев заболевания пневмонией и рекомендовали правительству принять меры, как если бы COVID-19 уже распространялся по стране.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в стране действует масочный режим, приостановлено зарубежное авиасообщение, движение поездов и междугородних автобусов, закрыты мечети и торговые центры.

До 15 октября в стране продлен запрет на работу предприятий торговли и сферы услуг из-за угрозы распространения COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ФОРУМ, ФОРМАТ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Президент Туркменистана пригласил страны СНГ к участию в Каспийском экономическом форуме Президент Туркменистана предлагает провести следующий саммит каспийской "пятерки", а также Каспийский экономфорум 2019 г., в его стране Ашхабад готовится к встрече глав СНГ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]