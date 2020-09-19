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Дальнее зарубежье 19.09.2020 16:50

В Бельгии среднее ежедневное число заражений коронавирусом превысило 1 тыс

- Бельгийский институт общественного здравоохранения Sciensano в опубликованных в субботу данных отмечает, что среднее число заражений COVID-19 в день с 9 по 15 сентября достигло в Бельгии 1 071,1, что свидетельствует о росте на 77% по сравнению с началом месяца.

За минувшие сутки зарегистрированы 1 673 новых случая инфицирования коронавирусом, что доводит общее число заражений в стране с начала пандемии до 99649.

Тенденция роста инфицирований COVID-19 продолжается в Бельгии несколько недель. Отчасти она объясняется увеличением тестирований на коронавирус, проводимых в стране, но вирусологи и инфекционисты подчеркивают, что одного такого объяснения статистики заражений недостаточно, и вирус продолжает распространяться.

Число заражений на 100 тыс. жителей в период со 2 по 15 сентября составило 102,2 случая, то есть выросло на 85% по сравнению с предыдущей оценкой.

В последние дни в больницы ежедневно поступали в среднем более сорока пациентов в день. С начала коронавирусного кризиса общее количество госпитализаций с СOVID-19 выросло до 19 530.

При этом отмечается сохранение относительно стабильной цифры летальных исходов - в среднем 2,7 в день. Общее число жертв пандемии COVID-19 в Бельгии достигло 9 937.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]