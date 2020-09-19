В Бельгии среднее ежедневное число заражений коронавирусом превысило 1 тыс

- Бельгийский институт общественного здравоохранения Sciensano в опубликованных в субботу данных отмечает, что среднее число заражений COVID-19 в день с 9 по 15 сентября достигло в Бельгии 1 071,1, что свидетельствует о росте на 77% по сравнению с началом месяца.
За минувшие сутки зарегистрированы 1 673 новых случая инфицирования коронавирусом, что доводит общее число заражений в стране с начала пандемии до 99649.
Тенденция роста инфицирований COVID-19 продолжается в Бельгии несколько недель. Отчасти она объясняется увеличением тестирований на коронавирус, проводимых в стране, но вирусологи и инфекционисты подчеркивают, что одного такого объяснения статистики заражений недостаточно, и вирус продолжает распространяться.
Число заражений на 100 тыс. жителей в период со 2 по 15 сентября составило 102,2 случая, то есть выросло на 85% по сравнению с предыдущей оценкой.
В последние дни в больницы ежедневно поступали в среднем более сорока пациентов в день. С начала коронавирусного кризиса общее количество госпитализаций с СOVID-19 выросло до 19 530.
При этом отмечается сохранение относительно стабильной цифры летальных исходов - в среднем 2,7 в день. Общее число жертв пандемии COVID-19 в Бельгии достигло 9 937.
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