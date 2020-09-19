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ТЭК 19.09.2020 14:21

Президент Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении Абшерон

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял участие в церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении Абшерон на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева, сообщает сайт главы государства.

«Это действительно важное событие. По сути, начинается новый этап (в разработке –ИФ) газоконденсатного месторождения Абшерон, и я уверен, что этот этап будет успешным», - сказал Алиев после церемонии в интервью азербайджанским телеканалам.

Глава государства сообщил, что запасы месторождения Абшерон составляют 350-360 млрд кубометров газа и 100 млн тонн конденсата, его разработка будет осуществляться поэтапно.

«Однако, считаю, что их (запасов- ИФ) будет еще больше, так как наш опыт показывает, что ресурсов оказывается больше ожидаемого. Таким образом, Азербайджан и впредь останется надежным поставщиком газа. Добытый в рамках первого этапа разработки Абшерона газ будет направлен на внутренние нужды, в этом тоже есть необходимость из-за роста населения и промышленности. Добываемый на втором этапе газ будет экспортироваться на мировые рынки», - сказал Алиев.

SOCAR и Total 21 ноября 2016 года подписали соглашение об определении основных договорных и коммерческих условий первого этапа разработки газоконденсатного месторождения Абшерон.

В настоящее время участниками проекта являются SOCAR (50%) и Total (50% - оператор). Контракт подписан сроком на 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 кв. км.

Блок Абшерон находится в 100 км от Баку на глубине 500 метров. Запасы месторождения оцениваются в 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата.

В 2019 году SOCAR и Total завершили бурение добывающей и оценочной скважины «ABD-001» глубиной 7411 метров на месторождении Абшерон. Бурение началось в мае 2018 года с использованием полупогружной плавучей буровой установкой «Гейдар Алиев».

На первом этапе объем добычи составит 1,5 млрд кубометров в год. На пике в рамках проекта может добываться около 5 млрд кубометров газа в год. Весь газ, добываемый в рамках первого этапа, будет направляться на внутренний рынок Азербайджана. Также на месторождении ежесуточно будет добываться около 10 тыс. баррелей конденсата.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ОПЕРАЦИИ


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