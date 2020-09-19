Путин: Россия сегодня впервые в истории обладает видами оружия, превосходящими все существующие

Россия сегодня впервые в истории обладает видами оружия, превосходящими все существующие, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас впервые в нашей новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что, очень важно, по точности все существовавшие и существующие сегодня", - сказал Путин на встрече в режиме видеоконференции с почетным генеральным директором, почетным генконструктором ОАО "ВПК "НПО Машиностроение" Гербертом Ефремовым в субботу.

Президент подчеркнул, что такого оружия пока нет ни у кого в мире.

В День оружейника президент поздравил разработчиков и производителей лазерного комплекса "Пересвет", авиационной гиперзвуковой ракеты "Кинжал", морского подводного роботизированного комплекса с ядерным двигателем "Посейдон", крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник", гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон" и других видов, которые уже поступают или в ближайшее время поступят на вооружение в армию и флот.

"В этом ряду у системы "Авангард" с маневрирующим гиперзвуковым блоком, двигающимся со скоростью в 27 раз превышающей скорость звука, меняющей направление по высоте и по горизонтали, - особое место. "Авангард" - это не просто новая система, это новый вид стратегического оружия", - сказал Путин.

На протяжении многих десятилетий, напомнил президент, Россия приходилась "в роли догоняющего", речь о разработках атомного и ядерного оружия, сфере дальней стратегической авиации, а также ракетной и межконтинентальной технике.

"И это всегда ставило страну в очень сложное и даже опасное положение. По сути, были моменты, когда нам угрожали, а отвечать нам было нечем. По факту это было явным опасным нарушением стратегического баланса", - отметит Путин.

В лице Ефремова Путин поздравил всех, кто занимает неоценимой для обороны и безопасности России работой с праздником. "Многие поколения, можно сказать сотни тысяч людей, на протяжении целого ряда лет посвящают себя, свои силы и свою жизнь выполнению важнейшие задачи - созданию новых уникальных видов оружия, способных защитить нашу страну от любых внешних посягательств", - сказал президент РФ.

27 декабря прошлого года в Минобороны РФ сообщили, что на боевое дежурство поставлен первый ракетный полк, вооруженный стратегическим комплексом с гиперзвуковым боевым блоком "Авангард".

Ранее Минобороны РФ сообщало о подготовке к развертыванию первого полка с "Авангардами" под Оренбургом.

Минобороны РФ сообщало, что "Авангард" в рамках договора СНВ-3 показали американским инспекторам, которые находились в России с 24 по 26 ноября 2019 года.

"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком. Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" устанавливаются на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".

В Военной академии РВСН ранее сообщили, что при движении к цели крылатый блок "Авангарда" совершает управляемое маневрирование как боковое, так и по высоте, обеспечивая непредсказуемость его полета для любых средств противоракетной обороны.