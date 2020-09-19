Постановка на боевое дежурство ракетного комплекса "Авангард" сравнима с реализацией ядерного проекта в СССР, заявил президент РФ Владимир Путин.

"С декабря 2019 года первый полк ракет стратегического назначения, оснащённый системой "Авангард", поставлен на боевое дежурство. Это огромное событие в жизни страны, обеспечения ее безопасности", - заявил Путин во время беседы в режиме видеоконференции с почетным генеральным директором и почетным генконструктором ОАО "ВПК "НПО Машиностроение" Гербертом Ефремовым.

"В современных условиях для нашей страны воплощение (этого проекта - ИФ), без всякого сомнения, сопоставимо с реализацией Советским Союзом ядерного и ракетного проектов, которую осуществили выдающиеся советские ученые Курчатов и Королев", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что именно выход США из ПРО в 2002 году вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия.

"Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна, фактически, нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал. Уважаемый Герберт Александрович! Благодаря Вам, Вашим коллегам этого не случилось", - подчеркнул Путин.

Он напомнил, что российская сторона приложила все усилия для достижения договоренностей с американской стороной о превращении работ по ПРО или ее совместной реализации, однако все эти попытки оказались тщетными.

"И в этой связи в 2004 году мы развернули уже масштабную работу по реализации ваших идей, о чем публично всех и предупредили: я говорил об этом публично. Судя по всему, нам тогда никто не поверил, посчитали, что мы не сможем этого сделать. И вот в декабре 2018 года был проведён завершающий пуск", - сказал Путин.

Он поздравил собеседника с Днем оружейника, отметив, что именно Ефремов стоял у истоков идеи создания такого оружия и является автором комплекса.

27 декабря прошлого года в Минобороны РФ сообщили, что на боевое дежурство поставлен первый ракетный полк, вооруженный стратегическим комплексом с гиперзвуковым боевым блоком "Авангард".

Ранее Минобороны РФ сообщало о подготовке к развертыванию первого полка с "Авангардами" под Оренбургом.

Отмечалось, что "Авангард" в рамках договора СНВ-3 показали американским инспекторам, которые находились в России с 24 по 26 ноября 2019 года.

"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком. Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" устанавливаются на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".

В Военной академии РВСН ранее сообщили, что при движении к цели крылатый блок "Авангарда" совершает управляемое маневрирование как боковое, так и по высоте, обеспечивая непредсказуемость его полета для любых средств противоракетной обороны.