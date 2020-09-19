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Дальнее зарубежье 19.09.2020 19:10

США перебросили в Сирию бронетехнику для обеспечения безопасности американских войск

Партия боевых машин пехоты M2A2 Bradley поставлена американским войскам, дислоцированным на северо-востоке Сирии, для обеспечения их безопасности, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

"БМП поможет обеспечить защиту сил коалиции во все более сложной оперативной обстановке на северо-востоке Сирии", - сказал официальный представитель возглавляемой США коалиции полковник Уэйн Маротто.

В Центральном командовании подчеркнули, что боевые машины пехоты позволят сохранить свободу передвижения сил коалиции, чтобы обеспечить полный разгром ИГИЛ.

БМП M2A2 Bradley были доставлены из Кувейта военно-транспортными самолетами С-17 ВВС США. Центральное командования опубликовало фотографии выгрузки боевых машин пехоты на аэродроме в Сирии.

Кроме того, Центральное командования перебросило американским войскам в Сирии радар Sentinel и увеличило количество патрульных полетов истребителей над районами расположения американских войск и сил коалиции.

Переброска БМП осуществлена на фоне инцидента, который произошел в конце августа между российскими и американскими военнослужащими на северо-востоке Сирии.

В конце августа телеканал CNN сообщил со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что несколько военнослужащих США получили травмы в сирийской провинции Хасеке, когда в их автомобиль врезалось российское военное транспортное средство.

Согласно их версии, российские военные преднамеренно пошли на столкновение. Травмированы были семь американских военных. При этом ни одна из сторон не применила оружие.

Кроме того, по утверждениям американской стороны, на месте происшествия на низкой высоте курсировал российский вертолет. "Речь идет о тактике, которую часто применяют военные, когда хотят, чтобы люди покинули район", - отметил телеканал CNN.

Арабский портал "Аль-Масдар" опубликовал несколько любительских видео с места происшествия. На них видно, как, предположительно, российский БТР сближается с американской бронемашиной. На кадрах также можно разглядеть другие военные транспортные средства, видимо, не принимающие участие в инциденте.

В свою очередь, 27 августа Минобороны РФ по итогам телефонного разговора начальников генеральных штабов России и США Валерия Герасимова и Марка Милли сообщило, по данным российской стороны, американские военные нарушили договоренности и попытались блокировать патруль российской военной полиции в Сирии.

При этом командование международной антитеррористической коалиции было заранее уведомлено о прохождении колонны российской военной полиции, заявили в Минобороны РФ.

"Несмотря на это, в нарушение имеющихся договоренностей военнослужащие вооруженных сил США осуществили попытку блокирования российского патруля. В ответ на это военной полицией ВС РФ были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи", - сообщили в Минобороны РФ.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН-, СИРИЯ, БМП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]