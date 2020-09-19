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СНГ 19.09.2020 16:20

Участие Тихановской во встрече глав МИД ЕС является неприкрытым вмешательством в дела Белоруссии, заявляют в Минске

Встреча глав МИД Евросоюза с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в Брюсселе является неприкрытым вмешательством в дела республики, заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз,

"Это, конечно, могло бы быть смешно и курьезно, если бы не было так печально. По сути ведь совершенно очевидно, что такие действия, если они будут, являются наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны и полным неуважением к ее гражданам, - заявил Глаз. Его цитирует госагентство БелТА.

"Зачем вообще проводить выборы, если можно просто назначить извне некоего удобного во всех отношениях субъекта и делать вид, что выстраиваешь с ним отношения? После таких шагов уже, по-моему, никому не нужно будет доказывать, что реализуется курс на подрыв суверенитета Беларуси", - продолжил пресс-секретарь.

Он сообщил, что "принципиальная и понятная позиция" Белоруссии по данной теме "уже доведена до представителя ЕС в Минске, а также до соответствующих лиц в Брюсселе".

Ранее сообщалось, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и министры иностранных дел стран Евросоюза проведут в понедельник, 21 сентября, встречу с Тихановской.

"Высокий представитель ЕС по иностранным делам и заместитель председателя Европейской комиссии Жозеп Боррель организует неформальную встречу с госпожой Светланой Тихановской и министрами иностранных дел государств-членов ЕС в понедельник утром в Брюсселе", - сообщил ранее "Интерфаксу" официальный представитель главы европейской дипломатии Петер Стано.

В этот же день в Брюсселе состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам, в повестке которого - обсуждение ситуации в Белрауси.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИД, ТИХАНОВСКАЯ, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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