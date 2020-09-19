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Дальнее зарубежье 19.09.2020 19:28

Власти Греции расселили 9 тыс. мигрантов после пожара в лагере беженцев

Греческие власти расселили большинство мигрантов, которые остались без крыши над головой после пожара в лагере на Лесбосе, сообщает в субботу греческое министерство по делам миграции.

Кров потеряли 12 тыс. человек, проживавших в лагере Мория на Лесбосе, а к субботе греческие власти расселили из них примерно 9 тыс. человек.

По данным западных СМИ, некоторые мигранты выражали протест против переезда в новый лагерь и пытались сопротивляться действиям полиции, которая занималась вопросом расселения. Однако, их убедили в необходимости переселиться в новый лагерь, пригрозив лишить возможности стать соискателем статуса беженца.

Кроме того, еще у 214 мигрантов обнаружили коронавирус. Им делают тесты перед тем, как заселить в новый лагерь, чтобы исключить в нем вспышку COVID-19.

В рамках расследования пожара на Лесбосе полиция арестовала шестерых афганцев. Возгорание произошло после того, как в лагере заявили, что у 35 человек найдет коронавирус, и в связи с этим там объявляется карантин.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, МИГРАНТЫ, ЛАГЕРЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]