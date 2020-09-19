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Здравоохранение 19.09.2020 17:00

В Азербайджане за сутки выявлено 148 новых случаев COVID-19, 2 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 148 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 39 тыс. 42, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 117 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались еще два человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 574.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 36 тыс. 601 человек (+177 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 1 тыс. 867 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6,722 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 47,906 тыс. тестов на COVID-19.

Н.Аббасова

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Тэги: ОПЕРШТАБ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]