В Азербайджане за сутки выявлено 148 новых случаев COVID-19, 2 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 148 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 39 тыс. 42, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 117 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались еще два человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 574.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 36 тыс. 601 человек (+177 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 1 тыс. 867 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6,722 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 47,906 тыс. тестов на COVID-19.

Н.Аббасова