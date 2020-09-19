В Румынии нашли украденные в 2017 году книги стоимостью $3,2 млн

Около 200 редких книг стоимостью $3,2 млн найдены в погребе сельского дома в Румынии, сообщает "Би-би-си".
Эти книги, включая первые издания трудов Галилео Галилея и Исаака Ньютона, были украдены из хранилища в Лондоне в 2017 году. Кроме того, среди находок редкие издания работ Данте, а также сборники набросков Франсиско Гойи.
Все эти ценные книги находились в хранилище временно, их должны были отправить на аукцион в Лас-Вегас. Злоумышленники смогли проделали отверстия в крыше и спустились на веревках с 12-метровой высоты, обманув датчики движения.
Воры оказались членами румынской преступной группировки. Как выяснилось, банда причастна к серии громких грабежей, совершенных в Лондоне.
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