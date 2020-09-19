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Это интересно 19.09.2020 17:25

В Румынии нашли украденные в 2017 году книги стоимостью $3,2 млн

Около 200 редких книг стоимостью $3,2 млн найдены в погребе сельского дома в Румынии, сообщает "Би-би-си".

Эти книги, включая первые издания трудов Галилео Галилея и Исаака Ньютона, были украдены из хранилища в Лондоне в 2017 году. Кроме того, среди находок редкие издания работ Данте, а также сборники набросков Франсиско Гойи.

Все эти ценные книги находились в хранилище временно, их должны были отправить на аукцион в Лас-Вегас. Злоумышленники смогли проделали отверстия в крыше и спустились на веревках с 12-метровой высоты, обманув датчики движения.

Воры оказались членами румынской преступной группировки. Как выяснилось, банда причастна к серии громких грабежей, совершенных в Лондоне.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РУМЫНИЯ, КНИГИ, НАХОДКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]